Pioneers wird an Startup300 verkauft

Das Pioneers Festival, das am 24. und 25. Mai wieder in der Wiener Hofburg stattfindet, ist das größte Start-up-Event Österreichs. Dieses Jahr nehmen 2500 Besucher sowie 550 Start-ups aus der ganzen Welt daran teil. Neben dem Event-Business hat sich die 2009 gegründete Marke Pioneers aber mit Discover und Ventures auch in das Beratungs- und Investoren-Geschäft vorgewagt.

Zudem will man künftig als „zentrale Anlaufstelle für Tech-Innovatoren und Unternehmen in Europa“ auftreten und eine Datenbank anbieten, die Zugang zu den Daten von 17.000 europäischen Start-ups liefert. Diese soll „PioBay“ heißen und erinnert an die US-Plattform Crunchbase.