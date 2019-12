Quantencomputer: Tiroler Start-up konkurriert mit IBM und Google

Hohe Kosten

Diese Kunden werden zunächst aber keine klassischen Endverbraucher sein, sondern vor allem Forschungseinrichtungen, Technologieunternehmen oder Universitäten, wie Monz erklärt: "Einsatzgebiete sind etwa Materialwissenschaften, im Chemie- oder Finanzbereich." So könne ein Quantencomputer etwa bei der Entwicklung neuer Akku-Technologien die Möglichkeiten, welche Materialien am besten geeignet sind, hocheffizient und wesentlich schneller durchrechnen.

Wieviel ein vollwertiger Quantencomputer kosten werde, sei schwer zu beziffern, sagt der Start-up-Gründer. Wenn man sich an der Konkurrenz orientiere, kommen dafür ungefähr zehn Millionen Dollar in Frage. Um den Zugang zu den Hochleistungsrechnern niederschwelliger ansetzen zu können, werde AQT auch Rechenleistung über die Cloud zur Verfügung stellen. Dadurch müssen sich etwa Forschungseinrichtungen nicht gleich einen kompletten Quantencomputer in den Keller stellen, sondern können bei bestimmten Anwendungen auf die hohe Rechenleistung zurückgreifen.

Innsbruck als Zentrum für Quantenforschung

Dass die AQT in Innsbruck angesiedelt ist, ist kein Zufall. Tirol hat sich in den vergangenen Jahren als eine Art Magnet für Quantenphysik entwickelt, Experimentalphysiker und Theoretiker aus aller Welt forschen und lehren in Innsbruck.

Und wenn man sich ansieht, mit wem das junge Tiroler Unternehmen konkurriert, wird deutlich, dass Österreich hier in der Weltspitze mitmischt. Bei der Entwicklung von Quantencomputern steigt AQT nämlich mit IBM, Intel, Google und Microsoft in den Ring.

Finanzierung

AQT ist kein direktes Spin-off der Universität Innsbruck, beschäftigt sich aber sehr viel mit Forschung und Entwicklung. Wohl auch deswegen ist mittlerweile die Uni an dem Start-up beteiligt.

Die erste größere Förderung hat das junge Tiroler Unternehmen aber von der Industriellenvereinigung Tirol erhalten, die seit mehreren Jahren die Forschung an Quantencomputern unterstützt. Aktuell wird das Start-up von der Förderbank austria wirtschaftsservice (aws) im Pre-Seed-Programm unterstützt. Auch über die Forschungsförderungsgesellschaft FFG konnten Gelder lukriert werden. Ebenso stehen hinter Alpine Quantum Technologies erste Investoren.

