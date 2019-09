So trackt ein Start-up Sachertorten, Brathendl und Autoteile

Expansion

Gegründet wurde das Start-up 2017. Mittlerweile zählt das Unternehmen, das auch von der Förderbank austria wirtschaftsservice (aws) unterstützt wird, 14 Mitarbeiter. Vor kurzem konnte Moonvision eine Finanzspritze von einer Million Euro unter der Führung der Wiener Investmentgesellschaft ARAX Capital Partners lukrieren. Mit dem Geld soll das weitere Wachstum finanziert werden, heißt es.

Im deutschsprachigen Raum ist Moonvision laut Kula bereits gut vertreten. Nun wird der Rest Europas in Angriff genommen. Auch in Asien und den USA sind in den nächsten Jahren Standorte geplant.

Automatisierung

Lösungen, wie die seines Start-ups, würden von vielen Unternehmen benötigt. Tätigkeiten, die wiederkehrend und monoton seien, würden zunehmend automatisiert, sagt der Moonvision-COO. "Wir können dabei große Hilfestellungen leisten." Bedarf sieht er unter anderem im Handel, wo Selbstkassierlösungen zunehmend Thema werden, und vor allem in der Industrie. Die Anforderungen an produzierende Unternehmen würden steigen, sagt Kula. Wenn sie die Qualitätssicherung automatisiert sicherstellen könnten, sei dies ein großes Plus.

Aber auch für andere Anwendungsfälle seien die Lösungen seines Unternehmens relevant. Man habe Anfragen, die von der automatisierten Erkennung von Drohnenbildern bis hin zu Unterwasseraufnahmen reichen, mit denen Rost an Schiffen erkannt werden soll. "Der Fantasie, wie man die Technologie nutzen kann, sind kaum Grenzen gesetzt", sagt Kula

