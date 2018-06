Wie Drohnen, Roboter und die Blockchain den Hunger bekämpfen

Den Hunger in der Welt bis 2030 zu beenden, hat sich das World Food Programme (WFP) der Vereinten Nationen auf die Fahnen geschrieben. Und zwar auch mithilfe von Blockchain-Technologie in einem Flüchtlingscamp, Drohnenflügen über Katastrophengebieten oder selbstfahrenden Robotern in Kriegsgebieten. "Um den Kampf gegen den Hunger effizienter führen zu können, haben wir einen Innovation-Accelerator ins Leben gerufen, wo technische Innovationen systematisch identifiziert werden, die dazu beitragen, den Hunger nachhaltig zu beenden", erklärt Bernhard Kowatsch vom WFP im Gespräch mit der futurezone.

Der Österreicher leitet seit 2015 das Innovationszentrum des UN-Welternährungsprogramm in München. Zahlreiche Ideen befinden sich derzeit in der Planungs- bzw. Pilotphase und versprechen wesentliche Verbesserungen bei der Ernährungssicherheit.

Lebensmittel aus der Luft

Nach Naturkatastrophen rückt das WFP regelmäßig aus, um die betroffene Bevölkerung - oftmals aus der Luft - mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Was in der Vergangenheit meist mit großen Transportflugzeugen passierte, könnte in Zukunft auch mit flexiblen Lastendrohnen durchgeführt werden.

"Um Nahrungsmittel aus Transportflugzeugen abzuwerfen, benötigt man viel freie Fläche am Boden, was oft zu Problemen führt. Lastendrohnen sind dafür eine gute Alternative, da sie wesentlich platzsparender agieren", sagt Kowatsch.