Wie wir in Zukunft Amtswege digital erledigen werden

Virtuelle Gemeinde im "Bezirk Neuland"

Gearbeitet wird dabei mit den Methoden „Design Thinking“ und „Rapid Prototyping“. Übersetzt bedeutet das, dass es von der Idee bis zur Umsetzung recht rasch gehen soll. „Wir probieren den Vorschlag aus, holen Feedback ein und dann geht es ans nächste Release.“ Um innovative Ideen auch praktisch auszuprobieren, wurde dazu eine virtuelle Gemeinde geschaffen: Kettenbruck. Diese liegt im „Bezirk Neuland“ an einem See. Dort sollen konkrete Use-Cases ausprobiert werden, die dann auch in realen Partnergemeinden umgesetzt werden können.

Ein großer Schwerpunkt liegt zum Start von Kettenbruck auf dem Erproben von Blockchain-Technologien. „Wir arbeiten derzeit mit dem oberösterreichischen Start-up Blockpit zusammen, um auszuprobieren, wie man Einkünfte aus Kryptowährungen in Echtzeit und automatisch ans Finanzministerium melden kann“, erklärt Projektleiter und Innovation-Factory-Leiter Matthias Lichtenthaler im Gespräch.

Blockchain als Allheilmittel

Auch eine E-Partizipationsplattform zur Abstimmung von Bauvorhaben oder Bürgerbefragungen, die auf der Blockchain basiert, ist in Arbeit. „Bürger von Kettenbruck können sich für die Befragung registrieren und per Token abstimmen“, erklärt Lichtenthaler. „Im Juli ist diese Lösung fertig entwickelt.“ Eine weitere Blockchain-Idee betrifft etwa neue Bauvorhaben. „Damit lässt sich jeder Schritt in einem Bauprojekt fälschungssicher dokumentieren“. In der Landwirtschaft lässt sich jeder Schritt der Feldarbeit genau damit aufzeichnen.

Dass es bei derartigen Projekten zu Problemen mit der neuen Datenschutzgrundverordnung kommt, glaubt Kaiser nicht. „Es geht hier nicht um personenbezogene Daten. Es wird nie der Name des Bürgers drinstehen“, meint Kaiser dazu. Problematisch könnten diverse Vorhaben in dem Bereich dennoch werden, weil sich kein Schritt aus der Blockchain-Kette jeweils wieder löschen und rückgängig machen lässt. Deshalb könnten so manche Vorhaben mit dem „Recht auf Löschung“ kollidieren und man sollte sich als Verwaltung genau überlegen, ob man wirklich für alles eine Blockchain braucht.