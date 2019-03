Wiener Start-up macht Solarkollektoren leichter und günstiger

Netzwerk

In Österreich sieht Adel momentan eher wenig Potenzial für seine Technologie. "Im Gegensatz zu Photovoltaik-Anlagen, die Strom auch bei diffusem Licht erzeugen, benötigen Parabolrinnenkraftwerke direktes Sonnenlicht und möglichst viele Sonnenstunden pro Jahr." Der Ansatz des Start-ups sei es, seine Sonnenkollektoren zuerst im Mittleren Osten, in Südostasien und in Afrika einzusetzen. "Nach den Emiraten fokussieren wir auf Ägypten, weil wir dort ein starkes Netzwerk haben."

Es gehe darum, in allen Zielmärkten geeignete Lieferanten zu finden. Erst danach will man auch Europa ins Visier nehmen. Adel: "In Europa sind zwar niedrigere Wirkungsgrade zu erwarten, aber Parabolrinnenkraftwerke können hier trotzdem wirtschaftlich sein."

Unterstützer

Solabolic wird neben der TU Wien auch vom universitären Gründerservice Inits, der Wirtschaftsagentur Wien, dem EU-Förderprogramm Climate-KIC, der FFG und dem Austria Wirtschaftsservice (aws) unterstützt. "In unserer Branche ist es Standard, dass Entwicklungen länger dauern", meint Adel. "Es gibt nicht viele Player in dem Bereich. Deshalb müssen wir alles selbst entwickeln und testen."

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation zwischen futurezone und aws ( wirtschaftsservice).