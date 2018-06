Wiener Start-up veranstaltet Chatbot-Hackathon

Das Wiener Start-up Labs.ai veranstaltet am 29. Juni einen Chatbot-Hackathon. Dort sollen auch Einsteiger anhand praktischer Beispiele erlernen können, wie man einen Chatbot entwickelt. Erfahrung in diesem Bereich ist nicht erforderlich, man sollte lediglich grundlegende Programmierkenntnisse und eine Idee für ein kreatives Chatbot-Projekt mitbringen. Die Veranstaltung findet im Wiener Start-up-Zentrum WeXelerate statt, eine Voranmeldung ist erforderlich. Insgesamt können maximal 50 Personen am Hackathon teilnehmen.