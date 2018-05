Wiener Chatbot ibindo soll Liebeskummer heilen

Jeder hat es wohl schon einmal erlebt: Liebeskummer. Der Schmerz einer Beziehung, die in die Brüche geht, ist für viele Menschen eine große Belastung. Ein Wiener Team will nun mit einer ungewöhnlichen Technologie helfen, den Liebeskummer zu überwinden. Der Chatbot „ibindo“ (im Dialekt ausgesprochen „Ich bin da“) soll ein virtueller Gesprächspartner für jene Menschen sein, die an Liebeskummer leiden. „Beim Liebeskummer durchläuft man immer die selben vier Phasen. Deswegen können wir das gut mit therapeutischen Übungen behandeln“, erklärt Michael Nigsch, einer der Gründer von „ibindo“.

Liebeskummer während der Entwicklung

Die Funktionsweise ist relativ simpel: Der Nutzer erzählt dem Chatbot, wie man sich fühlt und worüber man sprechen möchte. Ein Gespräch kann auch sehr kurz gehalten werden, bereits drei Minuten täglich reichen aus. „Perfekt für Millenials, die am häufigsten von Liebeskummer betroffen sind“, meint Nigsch. Jährlich seien allein in Deutschland, Österreich und der Schweiz sieben Millionen Millenials von Liebeskummer betroffen. „Wir konzentrieren uns allerdings auf die drei Millionen davon, die verlassen werden. Das tut am meisten weh.“

Neben der persönlichen Erfahrungen des Teams – „zwei Mitglieder des Teams litten während der Entwicklung selbst an Liebeskummer“ – liefert Therapeutin Melanie Walter die Methode hinter „ibindo“. „Der Chatbot spricht 30 Tage lang mit dem Nutzer und arbeitet mit Übungen an der Persönlichkeit, dem Selbstbewusstsein und Ängsten. Die größte Stärke des Chatbots ist es, dass er die richtigen Fragen stellt“, erklärt Walter. Vorerst soll der Chatbot kostenlos auf Facebooks Messenger-Plattform angeboten werden, später wolle man das Angebot aber in eine App verlagern – auch aus Datenschutzgründen.

Weg vom Messenger

„Wir können nicht garantieren, was Facebook mit den Daten macht“, sagt Nigsch. Der Chatbot fragt aber bewusst nicht nach Details und konzentriert sich auf das Wohlbefinden des Nutzers. „Ein Nutzer muss uns nicht seine Lebensgeschichte erzählen.“ Benutzern, die bereits Anzeichen einer Depression haben oder über Selbstmord nachdenken, rät der Chatbot, einen Therapeuten aufzusuchen und liefert entsprechende Selbsthilfenummern.