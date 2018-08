Wiener Start-up will Bienensterben stoppen

Bienen online bestellen

Einzigartig dürfte auch der digitale Handel von Bienenstöcken über die Plattform sein. So entwickelten die Gründer eine für den Bienentransport entwickelte Verpackung und fanden ein auf Tiertransporte und Organhandel spezialisiertes Logistikunternehmen, das Bienenvölker innerhalb 24 Stunden etwa von Österreich nach Deutschland oder umgekehrt transportieren kann.

Bestehende Imkereien können sich durch die Züchtung so eine neue Einnahmequelle schaffen. Jungimker wiederum sollen im Rahmen des Projekts nach der erfolgreichen Schulung mit Bienen-Startersets ausgestattet werden. Die gesamte Abwicklung inklusive Zahlung erfolgt digital. Über die Community, wo sich die Imker mit ihren neuen Projekten auch präsentieren können, soll auch der länderübergreifende fachliche Austausch auf einer Plattform zentriert sein.

Genügend Nachwuchs

"Das Interesse an der Imkerei ist bei jungen Menschen groß, entsprechende Ausbildungskurse sind meist ausgebucht. Woran es allerdings hapert, ist, dass Jungimker tatsächlich das Geld in die Hand nehmen, um Bienenvölker aufzubauen. Abgesehen vom Mangel an entsprechenden Futterräumen durch natürliche Wiesen und Grünstreifen, findet bisher auch kaum ein Informationsaustausch zwischen der älteren Imkergeneration und den Nachwuchs-Imkern statt. Auch das hat zum Bienensterben beigetragen", sagte Martin Poreda.