Ihr Masterstudium in Medien, Design und Technik

Digital Design

Das Masterstudium Digital Design an der FH St. Pölten verbindet Mediendesign mit Medientechnik. Neben den kreativen, gestalterischen Aspekten steht die technische Umsetzung in unterschiedlichen Mediengattungen im Vordergrund. Dabei versteht sich der Unterricht offener, kreativer und experimenteller Handlungsraum, in dem die eigenen kreativen Ideen der Studierenden gefördert und in Projekten technisch umgesetzt werden. Studierende können sich in den Masterklassen „Experimentelle Medien“, „Grafik Design“ oder „Fotografie“ spezialisieren. Das praxisnahe Studium bereitet für das technische Gestalten in den Bereichen Grafik, Fotografie, Video und Audio, Medienkunst und experimentellen Medieneinsatz, Werbung und Marketing, sowie Ausbildung, Wissenschaft und Forschung vor.