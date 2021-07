INSTAR: Die Nummer 1 für IP-basierte Überwachungstechnik

Die Überwachung vom eigenen Grundstück wird immer gefragter. Doch wer blickt bei all den Produkten, die es auf dem Markt gibt noch durch? Hervor sticht ein Deutscher Anbieter. Die INSTAR Deutschland GmbH, welche Ihre Kameras seit 2010 vertreibt, genießt mittlerweile in ganz Europa einen hervorragenden Ruf. Produkte und auch die Firma selbst wurden für Ihre Innovationen ausgezeichnet. INSTAR erlaubt sowohl Unternehmen als auch Privathaushalten eine professionelle und doch erschwingliche Gebäudeüberwachung.

Spitzenqualität & Spitzenservice

Der ausgezeichnete Kundenservice spielt im Preis-Leistungs-Verhältnis eine wesentliche Rolle und ist für den Kunden oft ein Kaufgrund. Neben der unkomplizierten Problemlösung bietet INSTAR eine kostenfreie kompetente Support-Hotline. Diese unterstützt Sie telefonisch bei der Installation und ist wesentlich günstiger als ein angeheuerter Techniker. Darüber hinaus finden Sie im Internet sogar eine WIKI-Datenbank (http://wiki.instar.de) für und über INSTAR Produkte mit Hilfestellungen, Downloads und technischen Beiträgen die tief in die Materie gehen. Diese zusätzlichen Informationen erlauben dem Endnutzer das volle Potenzial der Kameras aus zu schöpfen. Bei näherer Betrachtung findet man als Urheber des WIKIs ebenfalls die INSTAR Deutschland GmbH, die den Kunden schon fast dazu ermutigt mit den Kameras persönlichen Projekten nach zu gehen. Mit dem INSTAR Forum (http://forum.instar.de) stellt das Unternehmen zusätzlich eine Plattform zur Verfügung in dem sich Kunden über Ihre Erfahrungen mit INSTAR Produkten austauschen und gegenseitig Hilfestellungen geben können.

Zukunftssicher

Mit dem Kauf einer INSTAR Kamera erwirbt man nicht nur das Produkt, sondern eben auch den Service. Darunter fällt unter anderem die Möglichkeit, die integrierte Kamerasoftware mit Hilfe bereitgestellter Downloads immer auf den neusten Stand zu aktualisieren. INSTAR Produkte lernen mit der Zeit also neue Tricks, da sie laufend weiterentwickelt werden. Auch der Fernzugriff wird durch die von INSTAR ständig gewarteten Systeme garantiert. Diesen Dienst können Sie via „InstarVision“, Smartphone- und Tablet-APP, in Anspruch nehmen. Es werden nicht nur gängige Systeme wie Apples iOS oder Android unterstützt sondern auch weniger verwendete Plattformen wie Windows Phone, BlackBerry oder auch der Kindle Fire von Amazon. INSTAR lässt in dieser Hinsicht nichts aus.