75.000 Start-ups nutzen Microsoft-Initiative BizSpark

Pünktlich zum Start des Pioneers Festivals hat Microsoft neue Zahlen zu seiner Start-up-Initiative BizSpark bekannt gegeben. Demnach haben bereits 75.000 Start-ups weltweit das Angebot von Microsoft in Anspruch genommen, davon auch 530 aktive Start-ups in Österreich. Microsoft bietet über BizSpark kostenlosen Zugriff auf insgesamt 900 verschiedene Microsoft-Produkte wie Windows 8, Office 365, Visual Studio oder der Cloudplattform Azure. Das Angebot wurde unter anderem von Diensten wie WhatsApp oder Timely genutzt. In Österreich zählen die Fitness-App Runtastic und die Zeiterfassungs-Software time cockpit zu den prominentesten der 170 "BizSpark Graduates".