Cisco holt europäische Start-ups nach Wien

Wien hat, laut Martin Bittner, alles, was EiR braucht: Die Stadt sei ein Hidden Champion in Sachen IT, zudem als Smart City sehr weit, der Talente-Pool sei hier einmalig – auch wegen der geografischen Lage. Cisco will mit der Strategie Outside-in-Innovation obenauf bleiben, also mit der Integration von externem Wissen Innovation vorantreiben. Dazu investiert man in Start-ups, die das Potenzial haben, globale Entwicklungen zu beeinflussen – stellt ihnen, wie in Wien mit dem EiR-Programm, Infrastruktur, Netzwerk, Mentoren und Taschengeld zur Verfügung. Nicht immer stand Cisco Start-ups so aufgeschlossen gegenüber.

Tom Yoritaka, Managing Director EiR: „Früher war es schwierig, als kleines Unternehmen mit Cisco in Kontakt zu treten.“ In den vergangenen Jahren hat Cicso die Unternehmenskultur umgedreht. Vor neun Monaten startete die erste Kohorte von Start-ups als Entrepreneurs in Residence im Silicon Valley. In wenigen Monaten startet Wien.