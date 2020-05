Die futurezone berichtet live vom Pioneers-Festival

Konica Minolta ist bereits seit 2012 Partner des Pioneers Festival. Die Zusammenarbeit mit Start-ups erfolgt dabei in den Business Innovation Centres ( BIC) die sich vor allem auf die Felder Digital Workplace, Information Automation und Healthcare fokussieren. In London ist eines von vier BICs die ständig nach neuen Geschäftsmöglichkeiten und Innovationen Ausschau halten und dabei stark Start-ups in den Innovationsprozess integrieren.

2014 hat Konica Minolta bekannt gegeben, in den kommenden Jahren Millionen in Start-ups zu investieren. Bereits 2014 wurde erfolgreich in das österreichische Augmented-Reality-Start-up Wikitude investiert. Dieses Jahr möchte Konica mit dem Tech Forum am Pioneers Festival sein Engagement laut den Veranstaltern weiter ausbauen.

