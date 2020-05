Ein Start-up hebt ab: Wie Flightradar24 funktioniert

Flightradar24 zeigt den weltweiten Flugzeugverkehr auf einer Karte. Eingeblendet sind der Flugzeugtyp, der Abflugort, die Geschwindigkeit und ein Bild der Maschine. Möglich macht das ein dichtes Netz aus Geräten, die Signale von den Flugzeugen empfangen. Das Start-up stellt Luftfahrtfans rund um den Globus die dafür notwendige Hardware kostenlos zur Verfügung, die Freiwilligen müssen das Gerät nur auf ihrem Dach installieren und ans Internet anschließen.

Die Idee hat gezündet: Mittlerweile sind über 7000 dieser sogenannten ADS-B-Empfänger im Einsatz - vor drei Jahren waren es nur 400. „Wir haben sehr viel Zeit und Geld aufgewendet, um solch eine Abdeckung zu erreichen“, sagte der 37-jährige Firmenchef. „Wer hätte gedacht, dass all die Empfänger, die wir in die Ukraine geschickt haben, einmal eine so wichtige Rolle spielen werden.“

Vorigen Sommer geriet die Region in die Schlagzeilen, als dort ein Passagierjet von Malaysia Airlines abgeschossen worden war. Zeitungen wie die „ New York Times“ stützten sich bei der Berichterstattung auf die Daten der Stockholmer Firma mit ihren 20 Mitarbeiter. Sogar staatliche Ermittler seien auf den Dienst aufmerksam geworden. Bereits 40 Minuten nach dem Germanwings-Absturz habe sich die französische Flugsicherheitsbehörde BEA bei der Firma gemeldet und Daten über den Unglücksflug angefordert.