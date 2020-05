Energieautark: Grazer Start-up nutzt Powerwall von Tesla

Dazu hat meo eine spezielle Hardware entwickelt, an die als Steuersystem alle bestehenden Energiequellen eines Hauses einfach angeschlossen und gesteuert werden können. Mit der Einbindung der Powerwall wird nun die bestehende Lücke zur vollkommen autonomen Energieversorgung geschlossen.

Das Grazer Start-up hat die Technologie dafür bereits verfügbar. meo-Gründer Peter Käfer hat parallel zu Tesla in Graz vier Jahre lang herstellerunabhängig an Energieautonomiekonzepten mit voll integrierten Batteriespeichern gearbeitet und hält fest: „Mit unserem Entwicklungsvorsprung sind wir in der Lage, die Powerwall sofort nach Verkaufsstart in unsere Systemlösungen zu integrieren. Damit gibt es keinen Grund mehr, Fotovoltaikstrom zu den Spitzenzeiten in die ohnehin überlasteten Stromnetze einzuspeisen.“