Fahrradrouten-Planer Bikemap startet neu durch

Offline-Speicherung

Im Hintergrund wird etwa das Kartenmaterial, auf dem die Fahrradrouten angezeigt werden, überarbeitet. Das soll in Zukunft schnellere Ladezeiten ermöglichen. Außerdem können Bikemap-Nutzer den Dienst ab sofort auf mehreren Geräten gleichzeitig benutzen. Die Daten werden dabei laufend synchronisiert. Änderungen, die man etwa auf einem Gerät an einer persönlichen Route vornimmt, werden sofort auch auf anderen Geräten sichtbar.

Qualität verbessern

Der deutschsprachige Raum ist das bisher wichtigste Verbreitungsgebiet von Bikemap. 35 Prozent der Nutzer kommen aus dieser Region. "Aber auch in Großbritannien, Polen oder Spanien wird Bikemap bereits stark genutzt", meint Hinterplattner. In Zukunft will das Unternehmen auch versuchen, in skandinavischen Ländern noch populärer zu werden, etwa im fahrradfanatischen Dänemark: " Kopenhagen ist die Mutter des progressiven Radfahrens, aber es gibt viele lokale Routenplanungsangebote."

Die Hauptkonkurrenten von Bikemap sind Routenplanungsdienste, die eine ganze Reihe von Freizeitangeboten abdecken. "Die bieten dann alles, von Karten fürs Schlauchbootfahren bis zum Reiten", sagt Hinterplattner. "Wir konzentrieren uns auf eine Sportart. Unsere Nutzer kennen die besten Fahrradrouten."

Bikemap sei deshalb bemüht, noch mehr Routenvorschläge von Privatpersonen mit noch höherer Qualität anbieten zu können. Beiträge, die besonders sorgfältig gestaltet sind, werden von einem internen Algorithmus besser bewertet und sichtbarer gemacht. Wer seinen Routen-Geheimtipp lieber nur in engem Kreis teilt, kann sich aber auch dafür entscheiden.