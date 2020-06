Graphmasters: Egoistisches Autofahren produziert Staus

Um eine entsprechende Marktdurchdringung zu erreichen, setzt das Start-up in erster Linie auf Partner. So konnte Graphmasters unter anderem Fahrzeugausstatter Bosch davon überzeugen, gemeinsam einen Prototypen zu entwickeln, der in Zukunft in Navigationslösungen bekannter deutscher Automarken implementiert werden könnte. Aber auch mit den etablierten Navigationsherstellern sowie Verkehrsexperten im DACH- sowie Benelux-Raum ist man im Gespräch.

Geschäftliche Hoffnungen setzt Graphmasters zudem in die Logistik-Branche, etwa wenn es um die zeitgerechte Zustellung von Paketen sowie das Fahrzeug-Flottenmanagement geht. „Wir können praktisch minutengenau vorhersagen, wann ein Fahrzeug an einem Zielort ankommt bzw. wie die verschiedensten Stationen auf dem Weg angefahren werden müssen, um zeitliche Zielvorgaben zu erfüllen“, erklärt Dohrendorf. In Kombination mit einer intelligenten Ampelschaltung kann das System auch verwendet werden, um den öffentlichen Verkehr in der Stadt zu beschleunigen.