Konica Minolta lockt Start-ups mit 10 Mio. Euro

Mit einer neuen Initiative will Konica Minolta in die Zukunft von Start-ups und in die Zukunft des eigenen Konzerns investieren. Am Dienstagabend kündigte das japanische Unternehmen an, 10 Millionen Euro an europäische Jungunternehmen ausschütten zu wollen. Die Summe wird dabei als Startpunkt gesehen. Das Unternehmen ist bereit, wesentlich mehr zu investieren, wenn sich eine Kooperation als besonders fruchtbar erweisen sollte.