Lecturize erhält fünfstellige Investition von startup300

Das Business Angel-Netzwerk startup300 seigt in den Online-Marktplatz für Tutorien und Nachhilfe ein. Den Anstoß gab der Streit mit der WU.

Ein Urheberrechtsstreit bringt selten etwas Gutes, vor allem wenn man der Beschuldigte ist. Nicht so im Fall des Wiener Start-ups Lecturize. Der Online-Marktplatz für Tutorien und Nachhilfe kann sich über ein Investment von startup300 freuen. Das Business Angel-Netzwerk steigt mit einem fünfstelligen Betrag in Lecturize ein und wird Gesellschafter des Unternehmens.

Der Streit mit der Wirtschaftsuniversität Wien, die Lecturize vorwirft Lernunterlagen kopiert und kostenpflichtig angeboten zu haben, schreckte startup300 nicht ab. „Durch den Rechtsstreit sind wir erst auf das Start-up aufmerksam geworden. Wenn die WU so heftig reagiert, muss was dran sein an dem Unternehmen“, sagt Bernhard Lehner, Mitgründer und Geschäftsführer von startup300.