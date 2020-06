Menschengroße Überwachungsroboter gehen in Betrieb

Der Akku des K5 soll mit einer Ladung rund 24 Stunden durchhalten, ein Ladevorgang dauert laut dem Unternehmen lediglich 15-20 Minuten.

Laut Knightscope sind mehrere Dutzend Unternehmen an dem K5 interessiert, vorwiegend Sicherheitsfirmen. Großflächig soll der Roboter in der ersten Jahreshälfte 2015 ausgeliefert werden. Knightscope will die Roboter gegen einen Stundenpreis von 6,25 US-Dollar vermieten, was deutlich günstiger wäre, als menschliches Personal.