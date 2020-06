Österreichische Start-ups können auch Hardware

Rabitsch hat sich sein Know-how als Elektroniker, im Musikinstrumente-Verkauf und als Musiker erarbeitet: “Ich wusste, was machbar ist, kannte den Markt und hatte die Kontakte um ein Produkt zu fertigen und am Markt platzieren zu können.” Für die Musikproduktion hat der Jungunternehmer heute übrigens längst keine Zeit mehr: “Ich bin 24 Stunden am Tag mit der Firma beschäftigt.”

Das Umfeld für Start-ups in Österreich und vor allem auch in Vorarlberg sieht Rabitsch grundsätzlich positiv, das größte Problem sei der Mangel an Geldgebern: “Das führt dazu, dass hier viele Innovationen innerhalb von Firmen entwickelt werden und es weniger Start-ups gibt. In der Schweiz und in Deutschland ist die Situation besser.”

Bei Angelbird selbst ist die Finanzierung kein Thema mehr. In den kommenden Monaten sind jedenfalls einige Produktneuheiten geplant. “Wir wollen weiters auch den Consumer-Markt bedienen, indem wir unsere mehrheitlich in Europa hergestellten Produkte an nachhaltigkeitsbewußte Kunden verkaufen. Auch für anspruchsvolle Gamer wollen wir dieses Jahr noch etwas auf den Markt bringen.”, sagt Rabitsch. Mit der Billigkonkurrenz aus Asien und den USA will Angelbird aber auch weiterhin nicht konkurrieren.