Pioneers Festival mit fliegendem Auto eröffnet

Das in Wien vorgestellte AeroMobil 3.0 ist die jüngste Version eines fliegenden Autos, entworfen von AeroMobil-CTO Stefan Klein und CEO Juraj Vaculik. Das Fahrzeug wird von einem Flugzeugmotor angetrieben und stellt sich im Straßenmodus als zweisitziger, windschnittiger Sportwagen dar. Auf einer Startbahn werden beidseitig Flügel ausgeklappt. Am Heck sitzt ein Rotor. Das Fahrzeug beschleunigt auf 130 km/h und hebt ab.

Klein und Vaculik arbeiten seit 25 Jahren an dem Projekt. In der Zeit des Kommunismus in der Slowakei trieb sie der Wunsch nach Reisefreiheit an. Auch heute ist dies einer der grundlegenden Gedanken hinter dem AeroMobil. Zum Abheben benötigt der Auto-Flugzeug-Hybrid nur eine 200 Meter lange Graspiste. Das AeroMobil ist damit sehr flexibel und weitgehend unabhängig von vorhandener Flughafen-Infrastruktur.

"Ich bin sehr glücklich mit dem, was wir in so einer kurzen Zeit mit einem Team aus nur zwölf Personen erreicht haben. AeroMobil 3.0 ist nicht das Ende eines herausfordernden Projekts, sondern der Beginn eines neuen Abenteuers, das die Art, wie wir Personentransport in der Zukunft sehen, verändern könnte", sagt AeroMobil-Mitbegründer und CTO Stefan Klein.