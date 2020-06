Rocket Internet: 496 Millionen Euro für Delivery Hero

Die Startup-Schmiede Rocket Internet setzt mit einer Investition von fast einer halben Milliarde Euro groß auf das Geschäft mit der Essenszustellung. Die Berliner Firma kauft für 496 Millionen Euro einen Anteil von 30 Prozent an der Plattform Delivery Hero. Sie bietet in 24 Ländern - in Österreich ist der Konzern mit Mjam und Willessen tätig - die Möglichkeit, Essen in Gaststätten über das Internet zu bestellen und geliefert zu bekommen.