Samwer: Europas Internet-Branche braucht mehr IPOs

Fragen zur künftigen Strategie wich Samwer unter Hinweis auf die Mitteilungspflichten bei einem börsennotierten Unternehmen aus. Einen groß angelegten Markteintritt in den USA schloss er allerdings nicht aus. "Wir greifen nicht an. Wir könnten freundlich Amerika betreten. Nichts ist unmöglich", sagte er auf die Frage nach Plänen für einen Angriff auf die Konkurrenz in den USA. Bisher sind nur einige wenige Rocket-Startups in den USA aktiv.

Zugleich machte Samwer keinen Hehl daraus, dass er seine Startups dynamischer als die etablierten Internet-Konzerne aus den USA findet. "Bei Google haben Sie eine Cafeteria mit Gratis-Getränken und Sushi - bei uns können Sie Unternehmen aufbauen", beschrieb er die Perspektive für Neueinsteiger. Im Silicon Valley wird Rocket Internet oft vorgeworfen, Geschäftsideen aus den USA zu kopieren. Samwer kontert, die Herausforderung sei vor allem die Umsetzung einer Idee.

Der 42-jährige Samwer machte bei seinem Auftritt insgesamt seinem Ruf eines aggressiven und ungeduldigen Managers alle Ehre. "Wir sind sehr hungrig", beschrieb er Rocket Internet. "Es ist egal, wie gut jemand gestern war, wenn der Hospitant heute besser ist." Er selbst arbeite soviel wie nötig - und schlafe am liebsten in Flugzeugen, um Zeit zu sparen. Die Börsengänge von Rocket und des Modehändlers Zalando haben die Samwer-Brüder offiziell zu Milliardären gemacht.