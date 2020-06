Technologie aus Österreich für Solarzellen in Ägypten

Die Zusammenarbeit zwischen Solabolic und dem ägyptischen Ministerium für Höhere Bildung wird in drei Stufen erfolgen und soll ein bis zwei Jahre dauern. Einer Phase der technischen Spezifikation und der Definierung von Testparametern folgt die Installation einer Pilotanlage an einem geeigneten Standort in Ägypten, die dann in einer dritten Phase getestet wird. Die Herstellung und Installation der Kollektoren wird gemeinsam mit einem ägyptischen Universitäts-Institut erfolgen.