Wien Energie setzt bei Innovation auf Start-ups

Doch Wien Energie hat nicht nur gelernt, intern neue Methoden wie Design Thinking in den Unternehmensalltag zu integrieren, sondern hat externe Experten in Form von Start-ups in den Prozess miteingebunden. Im Dezember fand dazu ein dreitägiger Start-up-Day statt, bei dem sich 180 Bewerber aus der ganzen Welt präsentieren konnten.

Drei Unternehmen wurden schließlich ausgewählt, um in den neu geschaffenen Wien-Energie-Accelerator-Space aufgenommen zu werden. Dort haben sie gemeinsam mit Wien-Energie-Experten konkrete Kooperationsmodelle für die Zukunft entwickelt. Mitarbeiter erhielten zwei Monate lang für zwei Tage in der Woche die Zeit, gemeinsam mit Start-ups an den Innovationsprojekten zu arbeiten.

Nach acht Wochen gemeinsamer Arbeit im Zuge des Accelerator-Spaces wurden die Projekte in einer „Innovations-Challenge“ den Entscheidungsträgern präsentiert. Sie wurden nach Umsetzbarkeit und dem wirtschaftlichen Nutzen bewertet und es wurde im Zuge des Events beschlossen, dass alle drei Projekte umgesetzt werden.