„Wir sind schlauer und besser als das WIFI“

CEO Schmid ist vom Erfolg überzeugt: „Weil wir ab dem ersten Monat Umsatz geschaffen haben.“ 400.000 Euro waren es 2014. Da gibt es noch reichlich Luft nach oben. Denn der Markt für individuelle, berufliche und persönliche Weiterbildung wird in Österreich auf etwa 3,5 Milliarden Euro geschätzt. Einen Marktanteil von zehn Prozent halten die Firmengründer für realistisch. Man hat aber nicht nur Österreich, sondern ganz Europa im Visier, 2017 will man Marktführer in Europa sein. Im Vorjahr wurden sie jedenfalls bei den Pitching Days in London als zukunftsreichstes Projekt ausgezeichnet worden.