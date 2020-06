Zahl der Start-up-Gründungen in Wien steigt

Um Start-up-Gründungen zu fördern, fordert die Junge Wirtschaft in der Wirtschaftskammer vor allem, Investitionen in diese zu erleichtern. Vorsitzender Martin Puaschitz kann sich etwa einen Freibetrag bei der Einkommenssteuer vorstellen, damit Sparer eher gewillt sind, Geld in ein Hochrisikoprodukt zu investieren.

Mehr als drei Viertel der in Wien gegründeten Start-ups sind der Technologie- und IT-Branche zuzurechnen, etwas mehr als ein Fünftel der Kreativwirtschaft. Der Start-up-Bereich ist deutlich männerdominiert - 71,7 Prozent der Gründer sind Männer. Der typische Start-up-Gründer ist 35 Jahre alt und hat ein Universitäts- oder FH-Studium entweder in den Bereichen Wirtschaft, Technik, Naturwissenschaft oder IT abgeschlossen.