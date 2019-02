19 Jahre alte Sicherheitslücke bedroht alle WinRAR-Nutzer

Das beliebte Packprogramm WinRAR ist von einer schweren Sicherheitslücke betroffen, die Angreifer nutzen könnten, um unbemerkt Schadsoftware einzuschleusen. Der Bug wurde von Sicherheitsforschern des Unternehmens Check Point entdeckt. Das Problem ist auf eine veraltete Programmbibliothek, unacev2.dll, zurückzuführen, die für das Öffnen von Ace-Archiven verantwortlich ist.

Diese erlaubt eine sogenannte Absolute-Path-Traversal-Attacke, bei der ein Archiv unbemerkt Dateien in einem vom Angreifer gewählten Ordner kopieren kann. So kann beispielsweise Schadsoftware in Windows Startup-Ordner abgelegt werden, sodass diese nach jedem Bootvorgang automatisch ausgeführt wird.