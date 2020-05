App Store Fehler: YouTube und WhatsApp funktionieren nicht mehr

App-Update soll weiterhelfen

Apple hat sich allerdings bereits an die Fehlerbehebung gemacht. In der Nacht zum Montag sind nun eine ganze Reihe von App-Updates erschienen, mit denen Apple das Problem in den Griff bekommen will.

Offenbar gibt es einen Fehler im Zusammenhang mit Apples Familienfreigabe (Family Sharing). Da der Fehler bei mehreren Betriebssystemversionen auftaucht, dürfte es nicht an iOS selbst liegen.

Manche Nutzer berichten, dass mehr als 60 App-Updates anstehen. Damit sämtliche Anwendungen auf dem iPhone wieder wie gewohnt funktionieren, sollten die Aktualisierungen schnellstmöglich durchgeführt werden.