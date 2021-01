Apple-User kauften an einem Tag Apps um 540 Millionen Dollar

Arbeiten, lernen und spielen zu Hause: Die besonderen Umstände der Corona-Pandemie haben dem App Store des US-Konzerns Apple zum Jahresende einen Rekordumsatz beschert. Nutzer des digitalen Shops gaben zwischen Weihnachten und Neujahr satte 1,8 Milliarden Dollar (1,5 Mrd. Euro) für Anwendungen und Spiele aus, wie der Konzern am Mittwoch in einem Blog-Eintrag mitteilte.

Dabei wurde auch ein neuer Tagesrekord aufgestellt: Am Neujahrstag luden die Nutzer Apps für 540 Millionen Dollar auf ihre iPhones oder iPads. „Apps sind wichtiger denn je“, schrieb das Unternehmen. Die Entwickler hätten in Zeiten der Beschränkungen neue Wege gefunden, damit Menschen in Kontakt bleiben, von zu Hause aus arbeiten oder lernen können, fit bleiben und unterhalten werden.

Zoom und Disney+

Unter den beliebtesten Apps waren im vergangenen Jahr die Videokonferenz-App Zoom, der Streamingdienst Disney+ und Spiele wie „Among Us“ und „Roblox“. Seit dem Start des App Store 2008 nahmen Entwickler nach Angaben von Apple über die Plattform mehr als 200 Milliarden Dollar ein.

Die Regeln des US-Technologiegiganten für seinen Shop stehen allerdings auch immer wieder in der Kritik. So verlangt Apple 30 Prozent des Umsatzes, den App-Hersteller auf den Plattformen des Unternehmens erzielen.