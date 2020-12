Wie Apple die Pandemie zur Goldgrube machte

Als Apple am 17. Februar in einer Mitteilung an Investoren überraschend vor den negativen Auswirkungen von Corona auf die Geräteproduktion und die Nachfrage in China warnte, war die Pandemie in unseren Köpfen noch weit weg. Österreich hatte noch keinen einzigen bestätigten Covid-19-Fall und auch in Deutschland waren in den Wochen zuvor nur vereinzelt Fälle aufgetreten.

Flut an neuen Produkten

Dass Apple das gesamte Jahr kein einziges Produkt live vor Publikum vorstellen würde, schien unvorstellbar. Am Ende war es so – und nicht nur das. Ironischerweise brachte Apple im Krisenjahr so viele Geräte und Services wie noch nie auf den Markt. Neben einem neuen iPad Pro inklusive innovativer Tastatur im März kam im April das aktualisierte Einsteiger-iPhone SE (zum futurezone-Test). Anders als Google oder Facebook sagte Apple auch seine Entwicklerkonferenz nicht ab, sondern hielt diese im Juni online ab.