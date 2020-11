iPhone 12 Mini im Test: Steve Jobs hatte recht

Um derartige Probleme zu lösen, helfe es natürlich, „ein Telefon so groß zu bauen, dass man es mit der Hand nicht mehr umfassen kann. Aber niemand wird das kaufen.“ Der von Jobs ausgegebenen Prämisse sollte der Konzern noch jahrelang folgen. Erst nach seinem Tod folgten mit dem iPhone 6 und 6 Plus erste zaghafte Versuche, die dem Smartphone-Trend nach immer größeren Geräten Tribut zollten. Am vorläufigen Ende dieser Entwicklung steht das iPhone 12 Pro Max mit einem Gehäuse von 16,1 mal 7,8 Zentimeter und 6,7 Zoll Display-Diagonale.

Kleine iPhones stets beliebt

Apples langes Festhalten an kleineren Gerätegrößen sorgte dafür, dass ältere, kleine iPhone-Modelle erstaunlich populär blieben. Und genau hier setzt das iPhone 12 Mini an. Fast alles erinnert schon beim ersten in die Hand nehmen an das erste iPhone SE: Die Aluminium-Gehäuseform mit geschliffenen Kanten, die Proportionen, das geringe Gewicht von gerade einmal 133 Gramm. Statt 4 Zoll Display bekommt man nun durch den Wegfall von Rändern und des Home-Buttons nun aber 5,4 Zoll.