iPhone 12 ist da: Das können die neuen Modelle

Weniger gesprungene Displays

Das leidige Problem der gesprungenen Displays soll mit den neuen Handys zumindest etwas seltener auftreten. So soll das Handy durch eine neue Keramikbeschichtung eine „4x bessere Sturzfestigkeit“ aufweisen. Was das genau bedeutet, war aber vorerst noch unklar. Das Aluminium beim regulären iPhone kommt übrigens in „Raumfahrt-Qualität“ daher, während es beim iPhone 12 Pro in „chirurgischer Qualität“ verbaut wurde.

Das iPhone 12 ist mit 2 Kameralinsen ausgestattet – eine für reguläre Weitwinkel-Fotos und eine für Ultaweitwinkelaufnahmen. Als willkommene Verbesserung ist der im Vorjahr eingeführte Nachtmodus nun von allen Kameras, inklusive der Selfiekamera auf der Vorderseite nutzbar. Auf der Vorderseite findet sich der bekannte Notch samt aller notwendiger Sensoren für Face ID. Die Aussparung wurde leider nicht kleiner.

Neben dem 6,1-Zoll-iPhone kommt mit dem iPhone 12 Mini noch eine 5,4-Zoll-Variante, die über die gleiche Ausstattung wie das iPhone 12 verfügt.

MagSafe

In Sachen drahtlosem Laden hatte Apple ebenfalls eine Neuerung parat. So unterstützen die neuen iPhones „MagSafe“. Das bedeutet, man kann die Handys per magnetischem Pad auf der Rückseite kabellos mit Strom versorgen. Aber nicht nur das, man kann auch eine Art Portemonnaie dort befestigen, wo man etwa eine Kreditkarte verstauen kann. Auch können kompatible Schutzhüllen so erkennen, ob sich das Handy gerade in ihnen befindet.

Das magnetische Zubehör muss bei den günstigeren iPhone-12-Modellen extra erworben werden. Bei den teureren Pro-Modellen dürfte das magnetische Ladekabel allerdings inkludiert sein.