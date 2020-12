Apple plant Mac mit 32-Kern-Prozessor

Bei der Vorstellung neuer Macs mit dem eigenen ARM-basierten Chip M1 stapelte Apple für seine Verhältnisse fast ein wenig tief. Der Umstand, dass der Konzern nur bestehende Produkte mit dem Chip ausstattete und keine redesignten Modelle vorstellte, lässt vermuten, dass das wahre Mac-Feuerwerk wohl erst 2021 gezündet wird. Darauf deuten auch Insider-Informationen hin.

Bis zu 32 Kerne geplant

Medienberichten zufolge will Apple die Leistung mit seiner neuen Chiparchitektur ausreizen und testet bereits Systeme, in denen bis zu 32 Prozessorkerne verbaut sind. Das System soll in einem Mac verbaut werden, der Ende 2021 auf den Markt kommen könnte. Zudem könnte der leistungsstarke Chip auch in einem Mac Pro landen, der nur mehr halb so groß wie der aktuelle Mac Pro sein soll. Dieses Modell ist für 2022 geplant. Aktuell setzt Apple beim M1 auf einen 8-Kern-Prozessor.