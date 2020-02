Bank Austria: Problem behoben, Ursache für Ausfall noch unklar

Beim Online-Banking der Bank Austria gab es gestern Mittwoch stundenlang massiv Ausfälle. Zu den Problemen ist es gekommen, nachdem ein größeres Update für die Handy-App verteilt wurde. Betroffen waren Kunden, die die neue Handy-App bereits installiert hatten, wie ein Sprecher der Bank Austria gegenüber der futurezone bestätigt.

Mittlerweile funktioniere das Online-Banking wieder wie gewohnt, heißt es von der Bank Austria. Was die konkrete Ursache für die Ausfälle war, sei noch unklar. Kunden, die sich am Mittwoch vergeblich in das Online-Banking der überarbeiteten Smartphone-Anwendung einloggen wollten, bekamen die Fehlermeldung "Network error" angezeigt.