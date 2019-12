Apple-Pay-Start bei Banken verlief "nicht ganz reibungslos"

Seit Mittwoch können österreichische Nutzer auch bei der Raiffeisen Bank, Bank Austria und Volksbank Apple Pay zur Zahlung mittels iPhone und Apple Watch in Geschäften, Restaurants, Taxis und Automaten nutzen. Beim Einkauf in Apps oder im Web in Safari mit Apple Pay entfällt das manuelle Ausfüllen umfangreicher Kontoformulare oder das wiederholte Eingeben von Versand- und Rechnungsinformationen.

Beschwerden via Social Media

Doch im Zuge des gemeinsamen Starts kam es bei der Aktivierung praktisch bei allen Banken zu längeren Wartezeiten und Problemen bei der Aktivierung. Zahlreiche Nutzer beschwerten sich via Social Media über Fehler bei der Anmeldung.

„Der Launch von Apple Pay ist aus Sicht der UniCredit Bank Austria sehr erfolgreich verlaufen. Aufgrund des hohen Andrangs bei der Aktivierung kann es in Einzelfällen noch zu Verzögerungen bei der Aktivierung kommen“, sagt Volker Moser, Pressesprecher der Bank Austria.