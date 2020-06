CardControl: Erste bringt Bankomat- und Kreditkarten-App

„Mit der App wollen wir die häufigsten Probleme lösen, die Kunden im Zusammenhang mit ihren Bankkarten haben“, erklärt Mladen Krajinovic, der bei BeeOne für die Konzeption der neuen App verantwortlich zeichnet. Eine der häufigsten Anfragen betreffe die Abfrage und Hinaufsetzung von Limits. „Zum einen haben wir sichergestellt, dass der in dem aktuellen Abrechnungszeitraum noch verfügbare Betrag klar ersichtlich ist. Ist das Limit bei der Kreditkarte überschritten, kann man vom Girokonto zudem einen Betrag überweisen und so den verfügbaren Betrag auf der s Kreditkarte praktisch in Echtzeit erhöhen. Das ist gerade im Ausland sehr praktisch“, sagt Krajinovic.

Über die App kann das Limit wie bisher auch mittels Kundenbetreuer-Anfrage erhöht werden. Auch dies funktioniert mit einem virtuellen Knopfdruck, die Bestätigung dauert aber meist ein bis zwei Tage. Das Hinaufsetzen des Limits kann aber auch bei Bankomatkarten eine Rolle spielen, etwa wenn ein größerer Einkauf getätigt wird, das Geschäft aber nur Bar- und Bankomatzahlung akzeptiert. So kann man für den laufenden Tag das normalerweise beschränkte Limit hinaufsetzen und den gewünschten Betrag im Geschäft bezahlen. Das Sicherheitsrisiko wird durch die zeitliche Beschränkung minimiert.