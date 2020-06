Erste Bank startet Online-Banking nach Google-Vorbild

Erste-Bank- und Sparkassen-Kunden sind automatisch für die neue Plattform freigeschaltet. Wer "George" nur ausprobieren möchte, kann aber auch in Zukunft die bestehende Netbanking-Seite parallel oder ausschließlich nutzen. Wer mobil zugreifen will, kann dies einfach über den Smartphone- oder Tablet-Browser tun. Die Ansicht passt sich automatisch an. Zum offiziellen Start von George gibt es auch eine neue schlanke Überweisungs-App namens George Go (iOS/Android), bei der etwa auch die Auto-Fill-Funktion für Empfänger(konten) integriert ist.

Der Name "George" geht laut den Verantwortlichen übrigens auf den ersten Autopiloten der Luftfahrtgeschichte zurück, der von Erfinder Lawrence Sperry ebenfalls "George" genannt wurde und das Leben schlichtweg einfacher und sicherer machen sollte. So lautet zumindest die offizielle Version zur Namensfindung. Inoffiziell dürfte der Name laut Erste-Hub-Leiter Marte so entstanden sein, dass ein Mitarbeiter den Arbeitstitel "Online-Banking 4.0" wenig zielführend fand und bei einem Meeting aus dem Bauch heraus vorschlug, die Plattform schlichtweg "George" zu nennen. Die neue Marke wurde in den vergangenen Wochen bereits mit einer aufwändigen Teaser-Kampagne beworben.