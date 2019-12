Das sind die besten Android-Apps 2019

Was Apple kann, kann Google auch. In diesem Fall sind es die besten Apps des Jahres küren. Google fährt dabei einen etwas anderen Ansatz als Apple. So gibt es mit „Users‘ Choice“ eine Kategorie, in der die Android-Nutzer ihre Favoriten gewählt haben.

Users’ Choice 2019

App: Video Editor - Glitch Video Effects

Spiel: Call of Duty : Mobile

: Mobile Film: Marvel Studios' Avengers: Endgame

E-Book: Scary Stories to Tell in the Dark

Googles Play-Store-Redaktion hat aber ebenfalls die beste App und das beste Spiel gekürt. Die beste App 2019 ist Ablo, mit der man Sprachen leichter erlernen kann. Das beste Game ist der Shooter Call of Duty: Mobile. Im Play Store wurde noch eine eigene Kategorie eingerichtet, für weitere Spiele- und App-Highlights des Jahres.

Die meistverkauften Filme 2019

Marvel Studios' Avengers: Endgame

Aquaman

A Star Is Born

Marvel Studios' Captain Marvel

Spider-Man: Into The Spider-Verse

Die meistverkauften TV-Shows 2019

Game of Thrones

The Walking Dead

The Big Bang Theory

Riverdale

Yellowstone

Die meistverkauften E-Books 2019

The Mister von E L James

Scary Stories to Tell in the Dark von Alvin Schwartz

Tiamat's Wrath von James S. A. Corey

The Silent Patient von Alex Michaelides

The Institute von Stephen King

Die meistverkauften Hörbücher 2019