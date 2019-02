Die besten Apps für Skifahrer und Snowboarder

Last Minute SkiGYM

Steht der Ausflug auf die Piste an, sollte sich so mancher Gelegenheitssportler Gedanken über die eigene Fitness machen. Die eigene Grundkondition wird beim Brettern über die Pisten von vielen gerne mal unterschätzt. Schlechte Vorbereitung nimmt nicht nur die Freude an den Abfahrten, sondern sorgt auch für erhöhtes Verletzungsrisiko. Um Stürzen, übermäßigen Belastungen und gar schwereren Verletzungen vorzubeugen, empfiehlt sich zumindest etwas Vorbereitung.

Damit sich Freizeit-Wintersportler auch kurzfristig für den Ausflug in die Berge vorbereiten können, bietet Last Minute SkiGYM einen Trainingsplan an. Je nach Zeit stellt die App einen Trainingsplan für zwei oder vier Wochen zur Verfügung, der die eigene Kondition etwas auf Vordermann bringen soll. Die App besteht aus allgemeinen Praxistipps sowie jeder Menge Last-, Dehn- und Mobilisierungsübungen.

Zu den Alltagstipps gehört beispielsweise die Benutzung von Treppen statt dem Lift oder das Zähneputzen auf einem Bein, um die Muskulatur zu stärken. Sämtliche Übungen werden außerdem in Bild- und detaillierter Textform beschrieben, um eine optimale Durchführung zu ermöglichen.

Last Minute SkiGYM ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.