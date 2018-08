Die besten Radio-Apps für iOS und Android

Radio.at

Ebenfalls eine feste große in Sachen Radio-Apps ist die Anwendung Radio.at. Die vom Hamburger Unternehmen radio.net entwickelte App kümmert sich ausschließlich um den Empfang von Radioprogrammen aus der ganzen Welt. Wie bei TuneIn ist die App auch hier sehr einfach gestaltet, was eine schnelle und unkomplizierte Bedienung ermöglicht. Unterteilt in „Home“, „Favoriten“, „Discover“ und „Suche“, finde ich mich auch hier sofort zurecht.

Im Startbildschirm werden dabei gleich die angesagtesten Stationen in der Umgebung angezeigt, was die Auswahl des Radiosenders in vielen Fällen sicherlich beschleunigt. Neben allerlei Genre-Sendern listet Radio.at unter anderem auch spezielle Mood-Sender, die allesamt auf eine Stimmung ausgelegt sind. Innerhalb der Favoriten kann ich sämtliche meiner Lieblingssender hinterlegen, was einen schnellen Abruf ermöglicht. Außerdem bietet die App auch noch eine Unterabteilung für Podcasts und Songs an, die ebenfalls als Favoriten abgelegt werden können. Ebendiese Songs gehören zu einem der interessantesten Features der App. Während Radiohören eigentlich davon lebt, dass die Musik nicht selbst gewählt wird, kann ich hier via Suchfunktion gezielt nach Songs suchen.

Radio.at durchsucht dann sämtliche Stationen und listet mir jene auf, die gerade den Song oder Künstler meiner Wahl spielen. Über den Reiter „Discover“ können die Inhalte der App zusätzlich über unzählige weiter Kategorien durchsucht werden. Ob nun Top 100, Kultur, Nachrichten oder Fremdsprachen, gefühlt konnte ich jede Kategorie finden.



Radio.at ist kostenlos für iOS und Android erhältlich. Die Prime-Variante ohne Werbeeinblendungen ist für 5,99 Euro (iOS / Android) erhältlich.