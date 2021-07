DriveNow verkürzt Mietvorgang auf wenige Sekunden

Bisher waren es DriveNow -Kunden gewohnt, auf dem Display ihres Mietwagens eine ganze Reihe von Fragen zu beantworten, bevor man losstarten konnte. Unter anderem wurde eine Bewertung der Sauberkeit des Fahrzeuginnenraumes verlangt und nach zusätzlichen Schäden am Fahrzeugäußeren gefragt. Erst nach Absolvierung dieser Punkte konnte die Miete gestartet werden. In Zukunft soll es nur noch wenige Sekunden dauern, bis der Startknopf gedrückt werden kann.

Öffnen aus der Ferne

Mit der neuen DriveNow-App muss im Fahrzeug nur noch der PIN-Code eingegeben werden. Alle anderen Optionen kann man in der App vornehmen. In der App kann man etwa bereits spezielle Pakete buchen, etwa Stundenpakete zum Fixpreis. Neu ist, dass Fahrzeuge künftig bereits in einem Abstand von 150 Metern geöffnet werden können. Nähert man sich dem Fahrzeug, wird man per Push-Mitteilung über die Möglichkeit dazu informiert. Die Funktion ist noch in der Beta-Phase.

In der App lassen sich auch Fahrtziele eingeben und die kürzlich gestartete "Handshake"-Option aktivieren. Dabei wird das eingestellte Fahrtziel anderen DriveNow-Nutzern mitgeteilt, die gerade nach einem Mietwagen suchen und ein ankommendes Auto am Zielort sofort übernehmen wollen. In Zukunft sollen weitere Funktionen einfacher als bisher in die App integriert werden. Eine neue Software im Hintergrund ist dafür verantwortlich.