Facebook gibt Android-Nutzern mehr Kontrolle über Tracking

"Background Tracking"

Künftig kann man in den Einstellungen der App bestimmen, ob Facebook der Zugriff auf Ortsdaten erlaubt oder untersagt werden soll, wenn die App nicht aktiv genutzt wird. Facebook nutzt das Tracking bei nicht aktiver Nutzung für seine Funktion "Nearby Friends". Wer diese Funktion nicht nutzt, kann das Tracking im Hintergrund ("Background Tracking") also künftig unterbinden. Laut Facebook werden in den kommenden Tagen alle Nutzer der Android-App auf die neue Funktion aufmerksam gemacht, um aktiv über ihr Tracking-Schicksal entscheiden zu können.