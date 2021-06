Facebook testet Anruf-App für Android

Wie Android Police berichtet, arbeitet Facebook derzeit an einer App, die die Telefonfunktion in Android ersetzen soll. Dem Portal wurde demnach ein Screenshot zugespielt, der einen Link aus der Facebook-App zu dem neuen Programm „Phone“ zeigt. Jener ist mit „FB-ONLY“ gekennzeichnet, was darauf hindeutet, dass die App derzeit ausschließlich intern getestet wird.

Laut der ebenfalls ersichtlichen Beschreibung soll die App Infos zu dem Anrufer anzeigen und Anrufe von oft blockierten Nummern unterbinden. Auf Nachfrage von VentureBeat bestätigte das Online Netzwerk die entsprechenden Pläne, wollte aber noch nichts offiziell ankündigen.

Es ist nicht der erste Versuch von Facebook, sich tiefer in die Telefone von Android-Nutzern zu integrieren. Mitte 2013 brachte der Konzern mit Facebook Home einen eigenen Android-Launcher heraus, der allerdings für wenig positive Reaktionen sorgte. Mittlerweile ist die App zwar immer noch erhältlich, wurde aber seit über einem Jahr nicht mehr aktualisiert.