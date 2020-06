Fairsplit: User entwickeln Ausgaben-App mit Erste Bank

"Eine App zum Abrechnen von Ausgaben, bei der alle Gruppenmitglieder bei einer einzigen Bank sein müssen, macht wenig Sinn. Zum anderen ist es für uns als Bank ein guter Anknüpfungspunkt, um mit Nicht-Kunden in Berührung zu kommen", sagt Berger. Um FairSplit nutzen zu können, ist eine einfache Registrierung mittels E-Mail-Adresse bzw. Social Login per Facebook oder Google+ notwendig. Damit soll auch gewährleistet werden, dass nicht jeder Einblick in die Abrechnung haben kann. Die Partizipation an einer Gruppe erfolgt mittels Einladung durch andere Gruppenteilnehmer. Neben der Version für iOS und Android gibt es auch ein Webinterface.

Dass eine App auf Basis von Userideen tatsächlich umgesetzt wird, vor allem aber Verbesserungsvorschläge Ernst genommen und eingearbeitet wurden, freut s Lab User Zekusic. "Man könnte natürlich argumentieren, dass ich die Idee selber umsetzen und vielleicht Geld damit verdienen hätte können. Andererseits sehe ich meinen Beitrag in diesem Fall eher als Hobby und finde es prinzipiell einmal super, dass man als 19-Jähriger überhaupt Ernst genommen wird. Mit verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten, die selber auch nicht aus dem Bankumfeld kommen, hat jedenfalls Spaß gemacht", sagt Zekusic.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation mit Erste Bank und Sparkassen.