Google bringt neue Gmail-App für alle Android-Nutzer

Gmail Go war bislang ausschließlich den Android-Go-Geräten vorenthalten. Damit konnten nur wenige Android-User die abgespeckte Mail-App verwenden. Nun steht Gmail Go im PlayStore für alle zum Download bereit.

Der Funktionsumfang ist im Großen und Ganzen derselbe. Die beiden Apps unterscheiden sich nur marginal. Neben ein paar kleinen grafischen Unterschieden, hat Gmail Go etwa kein Google Meet integriert. Ebenso funktioniert das Scrollen nicht ganz so flüssig wie bei der Standard-App und auch das Aufrufen des Suchfelds sowie des Einstellungsmenüs gehen etwas langsamer über die Bühne.

Deutlich weniger Speicherplatz nötig

Gmail Go benötigt lediglich 9,9 MB an Speicherplatz. Die Standardausgabe von Gmail hingegeben braucht je nach Gerät an die 100 MB Speicherplatz. Vor allem aber macht sich Gmail Go beim Arbeitsspeicher bemerkbar. Denn hier ist die Lite-Ausgabe deutlich weniger hungrig und läuft daher auch auf älteren und schwächeren Geräten besser als das Standard-Gmail.