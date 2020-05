Google verschenkt wöchentlich Apps im Play Store

Doch Google scheint das Angebot derzeit noch kaum zu bewerben. Wie Android Police berichtet, findet sich der Banner für die „Free App of the Week“ nur explizit in der Kategorie „Familie“. Klickt man diesen an, wird automatisch der Kauf-Dialog gestartet - eine Vorschau, was die App denn eigentlich ist, bekommt man nicht. Kurioserweise ist die App auf der eigentlichen Store-Seite immer noch kostenpflichtig.

Das Angebot kann zwar über den Link auch in Österreich genutzt werden, allerdings ist dieser Banner derzeit nicht in der App zu finden.