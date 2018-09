Instagram entwickelt angeblich eigene App für Shopping

Laut einem Bericht von The Verge arbeitet Instagram an einer eigenen App für Produkteinkäufe. Mit der App, die voraussichtlich den Namen IG Shopping tragen wird, können Kunden Produkte von Händlern direkt kaufen. Schon jetzt ist es möglich, den Kauf von Produkten über Instagram zu ermöglich – der in Posts eingebaute „Shop now“-Button führt dann aber immer zu externen Händlern. In dem Bericht werden Insider zitiert, Instagram selbst hat zu diesem Thema keine näheren Angaben gemacht.

Über 25 Millionen Unternehmen sind auf Instagram aktiv, davon schalten zwei Millionen auch Werbung, wie von Facebooks COO Sheryl Sandberg kürzlich mitgeteilt wurde. Ein Fünftel aller Instagram-User folgt zumindest einem Business-Account.

Das Projekt wäre nicht die erste Standalone-App von Instagram. Seit Dezember testet Instagram die Messaging-App Direct, welche die Inbox ersetzen soll. Diese ist hierzulande noch nicht verfügbar. Im Juni wurde mit IGTV eine eigene Video-App veröffentlicht.